Recovery Fund, Richetti: «Il Governo dia priorità ai sindaci» Il senatore di "Azione" a Reggio per un'iniziativa a sostegno del candidato sindaco Falcomatà ha lanciato una proposta sull'uso delle risorse Ue: «Questa occasione va giocata assieme ai primi cittadini che stanno sulle esigenze dei territori»

REGGIO CALABRIA «Noi chiediamo al Governo, ai ministri, al presidente Conte: voi fate i direttori d’orchestra, fate sintesi, ma fate dare le priorità ai sindaci dei vari territori». Lo ha detto Matteo Richetti senatore del movimento Azione, in riferimento al Recovery Fund, a Reggio Calabria per partecipare ad un’iniziativa a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra, Giuseppe Falcomatà in vista dei ballottaggi di domenica e lunedì. «Ci sono progetti che sono chiusi nei cassetti da trent’anni».

«Se noi ci giochiamo il Recovery Found così – ha aggiunto Richetti – non spenderemo oltre il 10% di quei soldi. Questa occasione va giocata assieme ai sindaci che stanno sulle esigenze delle città».