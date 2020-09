Incidente a Reggio, grave una ragazza di 30 anni Coinvolte quattro autovetture nello scontro avvenuto lungo la statale 106. Un bambino, che viaggiava in una delle auto assieme alla famiglia, ha riportato un trauma cranico Stampa articolo

REGGIO CALABRIA E’ di un ferito grave e altri più lievi il bilancio di un grave incidente stradale che ha visto coinvolti 4 autoveicoli a Reggio Calabria sulla SS 106 non molto distante dal McDrive di San Gregorio. L’incidente è avvenuto poco dopo le ore 20,00 quando per cause ancora in corso di accertamento una ragazza di 30 anni a bordo di una Fiat 600 ha riportato probabilmente un serio trauma toracico. Nell’impatto il motore della piccola utilitaria si è staccato dal telaio. Sotto choc invece una ragazza di 21 anni, che viaggiava insieme a un’altra ragazza a bordo di una Citroen. Coinvolto anche un veicolo su cui viaggiava una famiglia, padre madre e 2 bambini piccoli, uno dei quali ha riportato un trauma cranico. Infine coinvolto un suv con a bordo due anziani e due ragazzi. Sul posto è intervenuta una Volante della Questura e un medico della Polizia di Stato, libero dal servizio, subito dopo sono arrivati i soccorsi. (f.p.)