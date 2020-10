Coronavirus, due nuovi casi e un’incerto a Locri. Calabrese: «Situazione difficile» L’annuncio del primo cittadino: «I contagi non sembrano essere collegati fra loro. Disposta la quarantena obbligatoria per diciotto persone. Le competenti autorità stanno ora cercando di ricostruire i contatti per i monitoraggi del caso» Stampa articolo

LOCRI «Una serata complicata appena terminata». Così il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, definisce la notte appena trascorsa dopo aver scoperto tre nuovi casi di coronavirus.

Il primo cittadino fornisce alcuni dettagli sui social. «Due casi di positività al Covid 19 e un altro con “esito incerto ed esame da ripetere”. A seguito della comunicazione pervenuta dal Dipartimento Igiene e Prevenzione dell’Asp – Ambito di Locri e dalla Compagnia Carabinieri di Locri, abbiamo attivato tutte le procedure previste dai protocolli. Le competenti autorità stanno ora cercando di ricostruire i contatti per i monitoraggi del caso».

Dopo una ricostruzione dei contatti, «in via precauzionale – ha scritto ancora il sindaco – si è disposta la “quarantena obbligatoria” per diciotto persone che dovranno essere ora a necessaria verifica. La Polizia Municipale sta notificando agli interessati le relative Ordinanze di quarantena obbligatoria. Le tre persone interessate sono state sottoposte a tampone presso il pre-triage del Pronto Soccorso lo scorso sabato. Da una prima verifica sembrerebbe non esistere alcun collegamento tra i tre soggetti risultati positivi».

«Purtroppo – è la considerazione conclusiva del sindaco – il nemico invisibile c’è. Siamo in una situazione di estrema incertezza e non possiamo sottovalutare nulla. Serve, a questo punto, maggiore rigore e prudenza da parte di tutti. Invito la cittadinanza a collaborare e ad essere responsabile. In sinergia con il Dipartimento Prevenzione dell’Asp continueremo ad adottare tutte le necessarie misure precauzionali nell’esclusivo interesse della collettività. I cittadini, come sempre, saranno costantemente informati».