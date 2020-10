Coronavirus, contagiato un dipendente del consiglio regionale Si tratta di un impiegato del dipartimento Risorse umane. Scattato il protocollo: sanificazione dei locali e quarantena per i contatti della persona risultata positiva Stampa articolo

REGGIO CALABRIA Chiusura per la sanificazione, come da prassi, e quarantena per tutti i contatti. Queste le decisioni che le autorità sanitarie hanno preso per il consiglio regionale dopo l’emersione di un caso positivo tra i dipendenti. Secondo quanto si è appreso, sarebbe risultato contagiato un impiegato del dipartimento Risorse umane, per cause in corso di rilevazione da parte dell’Asp di Reggio Calabria. È partita l’inchiesta epidemiologica per risalire alle persone con le quali il lavoratore è entrato in contatto nei giorni scorsi. E la burocrazia di Palazzo Campanella formalizzerà le proprie decisioni in una circolare che sta per essere diramata e spedita a tutti gli uffici.