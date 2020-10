Reggio, stava per essere dimessa ma poi muore. La procura apre un’inchiesta Disposto il sequestro della cartella clinica e l’esame autoptico per stabilire che cause del decesso di Giuseppina Siviglia, 35enne, di Melito Porto Salvo Stampa articolo

REGGIO CALABRIA È stata disposta l’autopsia per Giuseppina Siviglia, 35enne, di Melito Porto Salvo, deceduta all’ospedale Riuniti di Reggio Calabria. La famiglia – come riporta la Gazzetta del Sud – si è rivolta ai carabinieri e alla Procura della Repubblica, che ha disposto il sequestro della cartella clinica ed appunto l’esame autoptico, per capire cosa sia successo.

La giovane è stata trovata morta nel suo letto di ospedale sabato scorso dagli infermieri che erano stati sollecitati, a quanto pare, dalla famiglia che non aveva da ore notizie della donna. Ricoverata al Riuniti da circa venti giorni, prima nel reparto di malattie infettive, successivamente era stata trasferita in neurologia.

A Giuseppina – riferisce la Gazzetta del Sud – pare fosse stata diagnosticata una encefalite e curata per tale, con ottimi risultati, tanto da spingerla a chiedere al fratello di andare a prenderla. Sabato mattina, però, i parenti sarebbero stati avvertiti da una telefonata dall’ospedale che li informava che la ragazza a causa della febbre alta non sarebbe potuta essere dimessa.

Dalle 13 di sabato i familiari non hanno più ricevuto notizie dalla ragazza e così dopo qualche ora si sono recati all’ospedale per capire cosa stesse accadendo. Ed è a quel punto che, fuori dal nosocomio reggino a causa delle norme di prevenzione per il coronavirus, sarebbero stati avvisati della triste notizie, per poi decidere di rivolgersi ai carabinieri e alla procura.