Salgono a 13 i positivi al Covid-19 a Sant'Eufemia d'Aspromonte Il focolaio è riconducibile a quello di Sinopoli, comune confinante, dichiarato zona rossa dalla Regione nei giorni scorsi. A darne notizia, l'associazione di protezione civile

SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE «Comunichiamo ai cittadini che il numero effettivo dei positivi al Covid-19 accertati sul territorio comunale di Sant’Eufemia d’Aspromonte è 13. Si tratta del dato comunicato oggi al Comune dall’Asp di riferimento. Restiamo in attesa di ulteriori tamponi che si stanno processando in queste ore. Cercheremo di aggiornare i cittadini costantemente con i dati certi. È auspicabile, dunque, evitare allarmismi e creare il panico, in una situazione di per sé critica, ma non drammatica. L’ASP sta lavorando al fine di tracciare i contatti e contenere eventuali altri contagi». È quanto dichiara l’associazione di protezione civile di Sant’Eufemia d’Aspromonte, il cui focolaio è riconducibile all’infezione da coronavirus scoppiata a Sinopoli – comune confinante con Sant’Eufemia – dichiarato zona rossa dalla Regione nei giorni scorsi.