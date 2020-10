Sono 21 i migranti covid-positivi sbarcati a Roccella Jonica Erano sbarcati sulle coste della Locride nella notte fra sabato e domenica scorsi da una barca a vela intercettata da Guardia Costiera e Guardia di Finanza. Tra loro anche alcuni minori Stampa articolo

ROCCELLA JONICA Tra i 57 migranti sbarcati tra sabato e domenica scorsi a Roccella, 21 sono risultati positivi al coronavirus. Ci sarebbe anche qualche minore contagiato. Di nazionalità prevalentemente irachena, i migranti sono stati momentaneamente ospitati in una struttura messa a disposizione dal comune di Roccella Jonica in attesa di altra destinazione.

Sono sbarcati sulle coste della Locride a bordo di una barca a vela lunga una quindicina di metri, intercettata dalla Guardia Costiera e la Guardia di Finanza. Tra loro anche tre donne e 18 minori di cui 9 non accompagnati.