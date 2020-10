Coronavirus, salgono a sei i positivi a Bovalino Il sindaco Maesano ha fatto il punto: «Nuovo caso fra il personale civile del Commissariato locale che rimarrà, comunque, aperto anche dopo i due agenti contagiati e residenti ad Ardore» Stampa articolo

BOVALINO Sempre più critici i numeri relativi al contagio nel Reggino. Nella notte il sindaco di Bovalino, Vincenzo maesano, ha aggiornato la situazione del comune che amministra e via social ha riferito di sei casi positivi in totale.

Fra questi un «dipendente civile del Commissariato di Bovalino che si aggiunge ai due agenti positivi e residenti ad Ardore. Ma gli uffici del Commissariato – ha spiegato ancora il sindaco Maesano – non chiuderanno. Attendiamo – ha concluso – l’esito di altri esami in attesa di capire l’evolversi della situazione».