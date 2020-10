Positivo al Covid il sindaco di Calanna Sui suoi canali social, Domenico Romeo, primo cittadino del Comune della provincia di Reggio dà la notizia. «Continuerò a lavorare da casa per la mia comunità» Stampa articolo

CALANNA «Comunico che ho saputo alcune ore fa di essere positivo al Covid-19. Sono in isolamento e voglio rassicurare subito tutti: sto bene, e non ho sintomi». È quanto scrive sui canali social Domenico Romeo, sindaco di Calanna, nel Reggino.

Il primo cittadino fa inoltre sapere di aver «iniziato subito la quarantena e (ho) provveduto già a comunicare all’Asp l’elenco delle persone con le quali negli ultimi giorni ho avuto dei contatti più stretti».

«Continuerò a lavorare per la mia comunità anche dalla mia abitazione – aggiunge – facendo sempre il massimo sforzo possibile. Invito tutti alla prudenza e alla attenzione che il virus covid-19 richiede, ma al contempo prego tutti di restare sereni.

Approfitto per ringraziare le tante persone che mi hanno chiamato o inviato messaggi di affetto e vicinanza. Un affettuoso saluto».