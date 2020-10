Rubens Curia nella task force contro il Covid-19 a Reggio L’ex dirigente regionale del Dipartimento Tutela della Salute chiamato dal sindaco Falcomatà a far parte della task force istituita nella prima seduta del Consiglio comunale Stampa articolo

REGGIO CALABRIA Rubens Curia, medico infettivologo già dirigente regionale del Dipartimento Tutela della Salute nonché ex consigliere comunale, entra a far parte della task force a supporto del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà contro la pandemia da Covid-19.

È stato lo stesso Curia a darne notizia sul suo profilo facebook. «Ieri pomeriggio il Sindaco Giuseppe Falcomatà mi ha telefonato proponendomi di far parte della task Force, istituita nella prima seduta del Consiglio Comunale, per contrastare il diffondersi della Pandemia da Covid 19 a Reggio Calabria. Ho accettato, con piacere, ringraziando il Sindaco, perché amo la mia città e cercherò di dare il mio contributo con passione». La task force si insedierà a Palazzo San Giorgio, martedì 3 novembre alle ore 10.00.