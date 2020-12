«La forza di Mazzone e le battaglie che avremmo ancora portato avanti» di Antonino De Masi* Stampa articolo

Ci sono momenti nella vita che ci portano ad incontrare persone a cui chiediamo, bussando alle loro porte “assistenza professionale”. Ti rivolgi quindi a professionisti, medici, avvocati o altro, trasferendo loro i tuoi problemi, le tue angosce, chiedendo e sperando che ti capiscano e ti aiutino con la loro professione e con il loro sapere. A questi professionisti tanti di noi si rivolgono con il dubbio se realmente capiscono il problema che gli viene sottoposto e se sono onesti e competenti.

In questo contesto ho incontrato l’Avvocato Antonio Mazzone, in un momento particolare e drammatico della mia vita non solo lavorativa. Ho incontrato l’Avvocato, il professionista che dietro un’apparente “durezza” è stata una delle figure più importanti della mia vita. Con lui ho combattuto battaglie legali importanti, contro un sistema di potere (le banche ed affini e poi i mafiosi) che pochi altri avrebbero avuto la forza di affrontare. Con lui ho condiviso le mie debolezze e le mie criticità; l’Avvocato Antonio Mazzone, il professionista e l’uomo, ha rappresentato la spalla a cui mi sono appoggiato nei tanti momenti in cui non avevo certezza del domani e sono stato onorato di aver conquistato la sua stima e la sua fiducia e poi la sua amicizia. Ricordo bene all’inizio quando avevo la difficoltà concreta anche ad onorare i miei impegni economici e lui mi ha sempre dato fiducia. Oggi debbo molto a lui prima di tutto come uomo e poi alla sua indubbia competenza e professionalità.

Avevo, avevamo, ancora grandi battaglie da portare avanti, come un nuovo percorso giuridico, mai fatto prima in Italia, che stavamo studiando.

Mi mancheranno i suoi sinceri consigli, le sue telefonate e gli incontri nel suo studio, mi mancheranno i commenti agli scritti che pubblicavo, e mi mancheranno molto i suoi profondi insegnamenti.

Lui che ha sempre vissuto mantenendo integra quella linea di demarcazione data dai valori e che non consentiva a nessuno di oltrepassare, lui che su questi aspetti ha costruito muri dove prima c’erano praterie.

Vorrei raccontare tante cose dell’uomo e del professionista Antonio Mazzone, ma preferisco tenerle per me. Ma posso dire di non aver mai conosciuto una persona di tanto spessore umano, professionale e portatore di valori.

L’Avvocato Antonio Mazzone è per me e rimarrà una parte fondamentale della mia vita, a lui debbo tanto e mai lo dimenticherò.

La sua prematura scomparsa mi ha lasciato, come tutti, senza parole, inaspettata e sconvolgente.

Sono restio a scrivere di persone che non ci sono più, ma voglio che sia noto quanto io abbia una profonda riconoscenza e stima per l’Avvocato Antonio Mazzone, e che quello che sono oggi lo debbo anche a lui.

Giunga alla famiglia un forte abbraccio e le mie più sentite condoglianze. Cercherò al mio rientro in Calabria di poterli incontrare di persona per dirgli quanto grande fosse l’uomo, un uomo di cui tutta la Calabria piange la scomparsa.

*imprenditore