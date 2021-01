Reggio Calabria, sabotaggio agli impianti idrici Raid notturno al campo pozzi di San Giorgio Extra, disservizi per la giornata odierna. Indaga la polizia. L’assessore Albanese sul posto: «Episodio gravissimo, spero che gli autori siano subito individuati». Falcomatà: «Continuiamo la battaglia contro gli incivili» Stampa articolo

Condividi su









REGGIO CALABRIA Grave episodio delittuoso questa notte al campo pozzi di fondo Vilardi, nel quartiere di San Giorgio Extra. Ignoti hanno sfondato i due varchi di accesso alla struttura e una volta introdottisi all’interno dell’area, hanno rubato e danneggiato diverse attrezzature del campo pozzi che serve una vasta area del centro cittadino.

Sul posto fin dalle prime ore del mattino è intervenuto l’assessore alle Manutenzioni del Comune di Reggio Calabria Rocco Albanese che insieme ai tecnici del settore idrico sta verificando l’entità del danno, che è apparsa da subito cospicua, soprattutto per ciò che riguarda la parte elettrica.

Sull’episodio delittuoso indaga la Questura di Reggio Calabria, immediatamente allertata e recatasi sull’area per verificare le circostanze dei gravi danneggiamenti. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini di alcune telecamere di sicurezza posizionate sui varchi di accesso alla struttura.

Il danneggiamento della struttura sta già provocando un grave disservizio idrico in tutta l’area del quartiere di San Giorgio e nella zona del Centro cittadino. I tecnici del Comune sono già all’opera, da questa mattina, per ripristinare le attrezzature danneggiate o sottratte, ma i disagi nell’erogazione del servizio potrebbero perdurare per tutta la giornata.

L’assessore Albanese ha stigmatizzato con forza il grave episodio avvenuto: «Ciò che è successo stanotte è molto grave, non solo per il danno materiale arrecato, ma anche per i gravi disagi idrici che si stanno generando a danno dei cittadini. Spero che gli autori di questo folle gesto siano presto individuati».

Anche il sindaco Giuseppe Falcomatà ha commentato su Facebook il raid ai pozzi. «Questa mattina – ha scritto – mezza città si è svegliata senza acqua dai rubinetti a causa di un furto al “Pozzo Vilardi” che serve gran parte della zona centro sud. Questa notte, infatti, un gruppo di individui si è introdotto all’interno e ha rubato, tra l’altro, anche il quadro elettrico. Ringrazio la polizia scientifica che, già dalle prime ore del mattino, è sul posto per accertare la dinamica dei fatti grazie anche alla presenza di telecamere di sorveglianza. Noi stiamo provvedendo alla sostituzione del quadro elettrico ma sarà un’operazione lunga e ho dato mandato agli uffici di attrezzarsi con un servizio di autobotte fino alla risoluzione del problema. Mi scuso con ognuno di voi, con chi subisce le conseguenze negative delle azioni di chi non vuol bene alla nostra città. Non dobbiamo mollare, dobbiamo continuare la nostra battaglia quotidiana contro i vandali, gli incivili e gli avvelenatori di pozzi (inteso non solo nel senso letterale del termine)».