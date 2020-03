Ospedale di Locri, Calabrese: «Generoso impegno del personale» Il sindaco ringrazia anche Santelli per l’attenzione al nosocomio Locrideo: «Terminata l’emergenza coronavirus avvieremo un nuovo confronto per la nostra struttura sanitaria»

LOCRI «Un sincero grazie al personale ospedaliero per il generoso impegno di questi difficili giorni che stiamo attraversando. Lavorare in ospedale come quello di Locri, in un ambiente difficile e con pochissimi strumenti e attrezzature, abbiamo sempre detto che è una cosa difficile. Abbiamo sempre, però, avuto parole di apprezzamento per i medici e per il personale che da anni lavora in condizioni veramente precarie». Lo afferma il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese.

«Oggi più che mai – prosegue il primo cittadino – rivolgiamo un ringraziamento di cuore a loro, un ringraziamento sincero per quanto stanno facendo in questi giorni particolari in condizioni di estrema difficoltà e di disagio. Purtroppo in questa drammatica circostanza abbiamo toccato tutti con mano la problematica di una struttura inadeguata e con una evidentissima carenza di personale. Oggi paghiamo purtroppo le conseguenze di scelte politiche deleterie che hanno, con continui tagli, privato i cittadini della Locride del diritto alla salute. Dopo anni di battaglie e denunce auspichiamo un impegno vero, serio e concreto per il nostro ospedale».

Calabrese estende il ringraziamento anche al presidente della Regione, Jole Santelli «che, con decreto urgente e straordinario, ha previsto attenzione anche per l’ospedale della Locride. E sicuramente un’attenzione che apprezziamo e auspichiamo essere la prima una serie di iniziative rivolte alla nostra struttura sanitaria, che non guardi solo all’emergenza ma alla normalità: serve una totale di riorganizzazione per il nostro ospedale».

«Terminata questa drammatica fase – auspica Calabrese – che con grande serietà, competenza e abnegazione sta affrontando il personale sanitario, avvieremo con il Presidente della Regione Calabria Jole Santelli e con i consiglieri regionali del territorio Raffaele Sainato e Giacomo Crinò, che si insedieranno mercoledì prossimo, un nuovo confronto per attuare le necessarie soluzioni per la nostra struttura sanitaria. Non servono oggi le polemiche – conclude il sindaco di Locri – ma è fondamentale in questo momento difficile essere grati al personale ospedaliero per quanto quotidianamente viene fatto per garantire assistenza sanitaria ai nostri cittadini. Grazie di cuore».