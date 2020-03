Locri, l’associazione “Angela Serra” dona cento mascherine fatte a mano Realizzate dalla volontaria che già produce turbanti e foulard per le pazienti che fruiscono del servizio di Estetica Oncologica

LOCRI Cento mascherine fatte a mano sono state donate dall’associazione “Angela Serra” per la ricerca sul cancro Sezione Locride, al Centro di Riabilitazione Psichiatrica “Goel” di Siderno e ai familiari dei pazienti del reparto di Oncologia dell’Ospedale “Spoke” di Locri. Si tratta di circa cento mascherine realizzate a mano dalla volontaria Isabella Macrì, la quale produce già turbanti e foulard per le pazienti che fruiscono del servizio di Estetica Oncologica, messo a disposizione dall’associazione nella Locride.

L’Associazione “Angela Serra”, in tal modo ha anche raccolto l’appello della comunità Goel, che proprio negli ultimi giorni segnalava la difficoltà nel reperire mascherine. I due enti sono stati messi in comunicazione grazie alla Protezione civile e così è stato possibile realizzare la donazione.

IL MONITO Un gesto simbolico, quello dell’associazione, che non può risolvere definitivamente il problema, ma che lancia un segnale di solidarietà e al tempo stesso un monito alle istituzioni e alla comunità, di attivarsi e fare rete come tante altre associazioni del comprensorio, ognuno contribuendo col proprio sforzo e con campagne di raccolta fondi a sostegno della sanità locale. La segreteria della Sezione Locride continua in modalità smart working il proprio lavoro, divulgando informazioni sull’emergenza attraverso i canali social e in queste ora sta attivando un servizio di consulenza ambulatoriale online col quale in video conferenza le dottoresse volontarie potranno seguire i pazienti in carico anche a distanza. I servizi gratuiti attualmente a disposizione sono quello di Psiconcologia curato da Maria Luisa Circosta, di Nutrizione e Stili di vita curato da Hilary Di Sibio e di Estetica Oncologica a cura di Mirella Marando.