Scuola, istituto di Locri vuole anticipare apertura al 17 settembre Il sindaco Giovanni Calabrese a seguito delle numerose segnalazioni ha scritto alla Regione Calabria e all’Ufficio scolastico regionale: «La data di apertura delle scuole in Calabria è fissata per il 24 settembre. Riteniamo che non si possa derogare da tale data» Stampa articolo

LOCRI «La data di apertura delle scuole in Calabria è fissata per il 24 settembre. Riteniamo che non si possa derogare da tale data e anticipare l’apertura al 17 settembre per come stabilito autonomamente dall’Istituto Oliveti-Panetta di Locri. A seguito di numerose segnalazioni abbiamo chiesto in data odierna, con nota Prot. 17333, formali chiarimenti alla Regione Calabria e all’Ufficio Scolastico Regionale». È quanto afferma il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese.