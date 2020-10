Alunno positivo al Covid, sospese le lezioni al Liceo Scientifico di Locri Il sindaco Giovanni Calabrese avvisa la popolazione che la scuola giovedì sarà sottoposta a sanificazione. «Probabilmente dovranno essere effettuati centinaia di tamponi. Un compito non facile per un Dipartimento sanitario non attrezzato» Stampa articolo

LOCRI «Purtroppo anche alcuni giovani studenti sono risultati positivi alla verifica del tampone. Per tale motivo il Liceo Scientifico “Zaleuco” di Locri (in foto) ha sospeso le lezioni per la giornata di domani al fine di effettuare la sanificazione della struttura scolastica. Per diversi studenti scatterà inevitabilmente, in via precauzionale, il provvedimento di quarantena». Lo comunica il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, con un post su Facebook rivolto alla cittadinanza. Un’altra scuola, in Calabria, sarà costretta a fare i conti con i contagi degli studenti.

«Probabilmente – avverte Calabrese – dovranno essere effettuati centinaia di tamponi e ciò comporterà un lavoro non facile per un Dipartimento sanitario non attrezzato per affrontare un’emergenza di tale portata. Nell’augurarci che il lavoro possa svolgersi nei migliori dei modi, il nostro compito è di osservare tutte le misure previste.

Rinnoviamo l’invito alla necessaria prudenza e responsabilità da parte di tutta la popolazione. Ricordiamo che l’utilizzo della mascherina e il rispetto del divieto di assembramento sono le uniche armi che abbiamo per contrastare il nemico invisibile».