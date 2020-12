È morto a Locri l’avvocato Antonio Mazzone Era uno dei penalisti più importanti della Calabria. Il cordoglio del Corriere della Calabria Stampa articolo

LOCRI Se n’è andato all’improvviso, nella sua casa di Locri, per un malore occorso nella notte. È morto così Antonio Mazzone, 58 anni, avvocato, già presidente della Camera penale di Locri. Mazzone era uno dei penalisti più noti della Calabria. Uomo di Legge, l’avvocato Mazzone era impegnato nei più importanti processi del Reggino e aveva offerto, in passato, il proprio contributo alla Commissione insediata nel 2014 dal governo Renzi per studiare nuovi strumenti di contrasto alla criminalità organizzata. Negli ultimi anni aveva assunto la difesa di Mimmo Lucano nell’inchiesta sul “modello Riace”. Antonio Mazzone è sempre stato vicino al Corriere della Calabria. Per noi era uno di famiglia. A sua moglie e suo figlio vanno le condoglianze e l’abbraccio del direttore Paola Militano e di tutta la redazione.