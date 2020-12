«Mazzone era l’espressione più bella dell’Avvocatura calabrese» di Enrico Fierro* Stampa articolo

Pubblichiamo il breve di ricordo che il giornalista di Domani Enrico Fierro ha dedicato, sul proprio profilo Facebook, all’avvocato Antonio Mazzone.

La notizia della improvvisa morte dell’avvocato Antonio Mazzone è sconvolgente. Ci conoscevamo da quindici anni, avevamo iniziato a frequentarci ai tempi dell’omicidio di Francesco Fortugno. Lui era l’avvocato di parte civile della famiglia, e vinse. Antonio era l’espressione più bella dell’avvocatura meridionale e calabrese. Un giurista profondo e appassionato. Un vero galantuomo. Odiava la giustizia spettacolo e non parlava mai con i giornalisti dei suoi processi. L’avvocato, diceva, si fa chini sulle carte e lontano dai riflettori. Antonio Mazzone era un cattolico democratico, parlavamo spesso di politica nelle lunghe telefonate che ci facevamo (grandi lezioni di diritto e diritti), del pensiero di Piero Calamandrei e di come l’opera del grande accademico lo ispirasse nel processo a Mimmo Lucano. Non gli piaceva che noi giornalisti ricordassimo sempre questa storia, ma lo faccio perché serve ad inquadrare il personaggio. Difendeva Mimmo gratis, nel senso che tutto (viaggi a Roma, perizie, pareri chiesti a tecnici, spese processuali, etc) era a carico suo e dell’avvocato Andrea Daqua, il suo erede professionale e morale. Se ne va un grande uomo, un avvocato che ha onorato la toga. Un uomo che ho avuto la fortuna immensa di conoscere.

*giornalista