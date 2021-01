Giallo a Melito, trovato morto l’avvocato Floccari Il corpo del penalista reggino è stato rinvenuto sui binari della stazione ferroviaria della cittadina dello Jonio. Aperte le indagini per risalire all’esatta causa del decesso Stampa articolo

MELITO PORTO SALVO Giallo a Melito Porto Salvo. Il corpo di Francesco Floccari, noto penalista 48enne è stato rinvenuto nella nottata sui binari della stazione ferroviaria di Annà a Melito Porto Salvo.

Per recuperare la salma del legale del Foro reggino la linea ferroviaria è stata interrotta per diverse ore.

Il penalista era molto conosciuto in provincia dove svolgeva attività da anni e per questo la notizia del decesso di Floccari ha destato sgomento.

Sulla vicenda ora indaga la Procura per stabilire l’esatta dinamica di quanto successo e comprendere l’accaduto. A questo proposito le forze dell’ordine hanno svolto accertamenti raccogliendo tutti gli elementi sul posto per ricostruire le cause esatte del decesso.