Locri, il sindaco Calabrese trasferito al Gom Il primo cittadino, positivo al Covid, è stato ricoverato all’ospedale di Reggio per un principio di polmonite. A comunicarlo la pagina facebook dell’amministrazione comunale Stampa articolo

Condividi su









LOCRI Il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, risultato positivo al Coronavirus, è stato ricoverato al Gom di Reggio Calabria per un principio di polmonite. Lo si apprende dalla pagina Facebook del Comune reggino che comunica che «è stato condotto a Reggio Calabria, unica struttura di riferimento covid per l’intera provincia, per gli accertamenti e le cure del caso».

«Si specifica che il sindaco, positivo al covid – si legge nel post – è stato trasferito per un principio di polmonite, al quale seguiranno ulteriori accertamenti e per essere allo stesso tempo monitorato h24. Augurando una pronta guarigione al nostro Primo Cittadino, per ulteriori informazioni vi invitiamo a fare riferimento a questa pagina Facebook».