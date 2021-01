Focolaio in una casa di cura a Locri: sono 20 i positivi Cresce l’allarme per il Covid nell’area. “Villa Serena” è la terza Rsa colpita in pochi giorni dopo quelle di Antonimina e Bovalino Stampa articolo

LOCRI Cresce, nella Locride, l’apprensione per i nuovi casi di Covid nelle strutture per anziani. A Locri è stato accertato un focolaio nella casa di cura “Villa Serena”, dove sono stati registrati 20 casi positivi tra ospiti e personale sanitario. Un nuovo cluster che segue quelli riscontrati nella Rsa “Villa Vittoria” di Antonimina e a “Le Magnolie” di Bovalino. In tutta l’area, che conda circa 700 casi attivi, i numeri sono in crescita. A Casignana si è passati da 2 a 30 positivi, su un totale di poco più di settecento residenti. Sono invece 109 i positivi nella città di Locri.