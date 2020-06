Nasce “Casa Valarioti”, memoria e impegno per la legalità

GIOIA TAURO Un protocollo d’intesa sarà sottoscritto tra l’amministrazione comunale di Gioia Tauro, la Filcams Cgil Calabria e l’associazione “daSud” per la realizzazione del progetto “Casa Valarioti”. L’intesa sarà firmata venerdì 19 giugno ed è stato raggiunta, è scritto in una nota, perché «a quarant’anni dall’assassinio di Giuseppe Valarioti bisogna continuare ad affermare il valore della memoria e dell’impegno. La memoria di una comunità che continua a battersi per la Legalità e contro la ‘ndrangheta in Calabria».

«Non è – prosegue la nota – per la semplice voglia di ricordare un uomo, un compagno ucciso dalla criminalità all’età di 30 anni, il suo grande valore morale, politico ed umano che nasce il Progetto “Casa Valarioti” ma per dare un senso alla memoria e continuare a condividere un impegno: lottare per l’emancipazione ed il riscatto della Calabria nel solco del lavoro onesto e della legalità. Valarioti merita di essere ricordato, la sua storia deve essere raccontata a chi non l’ha conosciuto, per farla diventare presente e futuro».