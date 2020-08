Covid-19, a Palmi tutti negativi i tamponi dei soggetti in isolamento Erano entrati in contatto con un giovane rientrato da un viaggio in Sardegna e risultato positivo al coronavirus Stampa articolo

PALMI «Siamo lieti di comunicare che, ad oggi, tutti i tamponi effettuati sui soggetti posti in isolamento hanno dato esito negativo». Questo il laconico annuncio apparso stamani sulla pagina facebook del Comune di Palmi. Si tratta dei soggetti che erano entrati in contatto con un giovane rientrato da un viaggio in Sardegna e risultato positivo al tampone. Il sindaco Giuseppe Ranuccio aveva emanato conseguentemente una serie di ordinanze con cui aveva posto all’isolamento domiciliare un numero imprecisato di persone. Oggi per tutti loro la conferma della negatività dei tamponi.