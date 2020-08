Governance del Porto di Gioia Tauro, De Micheli riapre la manifestazione d’interesse Nuova chiamata da parte del ministro che riapre la partita per l’Autorità portuale e di sistema. La nuova call scade il 27 settembre Stampa articolo

GIOIA TAURO Sembrava tutto fatto e invece la Ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, riapre la partita per la nomina del presidente dell’ Autorità portuale e di sistema di Gioia Tauro (unico ente ancora formalmente non istituito dopo la riforma poiché commissariato da ben sei anni). Così si legge sulla Gazzetta del Sud che richiama a riguardo un possibile vizio procedurale, che avrebbe portato la Ministra dem a compiere questo dietrofront nell’ ambito delle procedure per il rinnovo dei presidenti dei porti italiani che dovranno dirigere per quattro anni tredici Aps.

Sembrava tutto fatto per il rinnovo e l’affidamento della cariche ad Agostinelli e Chiovelli, che ora vacillano dopo la decisione di avviare una nuova manifestazione d’ interesse per raccogliere profili qualificati che possano ricoprire l’incarico anche per l’Aps Tirreno Meridionale e Ionio.

La nuova “call” dà tempo fino al 27 settembre per inviare i propri curricula agli eventuali interessati . Torna in mente la dichiarazione della Ministra durante la sua ultima visita in Calabria:«La nomina del presidente dell’ Autorità portuale di Gioia Tauro è lì. Sto facendo solo le ultime verifiche, ma ho deciso. A dir la verità lo avevo deciso già prima del Covid, poi siamo stati travolti. La gestione, soprattutto dei trasporti, è stata molto delicata e, quindi, adesso lo nomino. È questione solo di qualche giorno. Secondo me già lunedì prossimo firmo l’incarico».

E dopo la prima call risalente addirittura allo scorso novembre e i tanti endorsement arrivati da più parti per l’ammiraglio Agostinelli, tutto torna in gioco.