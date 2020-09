Focolaio di Oppido, un solo contagio tra i 200 tamponi processati Al di là del bimbo risultato positivo al test, non si registrano altri casi nella zona rossa istituita in città. Si attende ora l’esito degli altri prelevati nella frazione Messignadi Stampa articolo

OPPIDO MAMERTINA C’è solo un tampone positivo tra i duecento processati nei laboratori dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio. È l’esito dei test effettuati nella zona rossa istituita a Oppido Mamertina per far fronte al focolaio scoppiato nei giorni scorsi e che aveva portato a scoprire 13 casi di coronavirus in città. Ad aggiornare sull’andamento dei contagi il sindaco della città Bruno Barillaro. Così dopo il caso già segnalato del bimbo risultato positivo al test – che rientra tra i contagi già contabilizzati nel bollettino di ieri – gli altri tamponi, prelevati nella zona rossa di Messignadi, hanno restituito esito negativo. Ora si resta in attesa degli altri test effettuati sui residenti nella frazione di Oppido e nella rete dei contatti avuti dai soggetti risultati positivi.