Focolaio di Oppido, nessun positivo su altri 100 tamponi processati L'aggiornamento del sindaco Barillaro dalla zona rossa della frazione Messignadi: «Ho appena ricevuto dall'Asp comunicazione dell'esito di altri 100 tamponi. Sono tutti negativi»

OPPIDO MAMERTINA Nessun positivo su cento tamponi processati nei laboratori dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio. È l’esito dei test effettuati nella zona rossa istituita in frazione Messignadi a Oppido Mamertina per far fronte al focolaio scoppiato nei giorni scorsi e che aveva portato a scoprire 13 casi di coronavirus in città. Ad aggiornare sull’andamento dei contagi il sindaco della città Bruno Barillaro. «Ho appena ricevuto dall’Asp comunicazione dell’esito di altri 100 tamponi. Sono tutti negativi». Così l’annuncio del primo cittadino sulla pagina facebook del Comune di Oppido Mamertina.