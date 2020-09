Tromba d’aria si abbatte sul Gioia, sospese per ore le attività del porto – VIDEO Raffiche di fortissimo vento hanno colpito il terminal nella tarda serata di venerdì. Diversi container si sono rovesciati. Disagi alla circolazione sulla statale Jonio-Tirreno dove a causa del maltempo alcuni alberi sono stati sradicati. In corso la messa in sicurezza della zona Stampa articolo

GIOIA TAURO Una tromba d’aria ha colpito duramente nella tarda serata di venerdì il territorio della piana di Gioia Tauro. Le raffiche di forte vento hanno abbattuto diversi alberi che hanno costretto a chiudere la strada di grande comunicazione Jonio-Tirreno. Ingenti anche i danni all’interno dell’area portuale. Sempre a causa del forte vento alcuni container sono stati letteralmente scaraventati a terra. E le attività all’interno del terminale sono state sospese. Anche in quest’area sono stati divelti cartelloni pubblicitari e sradicati diversi alberi. Sono in corso le operazioni per mettere in sicurezza le strade del circondario e l’area portuale. Oltre a fare un’esatta conta dei danni subiti dalla zona.