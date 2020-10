Salvini “sbarca” a Taurianova. «Mi congratulerò di persona con Roy Biasi» Il leader della Lega non nomina il risultato di Reggio Calabria, ma si concentra sulla vittoria del suo candidato nell’altro Comune della provincia. «Vittoria storica in una città che non abbiamo mai amministrato» Stampa articolo

ROMA «Felici per le riconferme, dispiaciuti per le sconfitte (in particolare quella di Lecco per soli 31 voti), entusiasti per le prime storiche vittorie in città che la Lega non ha mai amministrato, da Taurianova – dove andrò domani pomeriggio per congratularmi di persona con il nuovo sindaco Roy Biasi – a Senigallia (Ancona), da Venaria Reale (Torino) ad Anguillara Sabazia (Roma), da Ariccia (Roma) a Riva del Garda (Trento)». Lo scrive sui suoi canali social il leader leghista Matteo Salvini, che non cita la disfatta di Reggio Calabria.

«In Veneto il trionfo di due settimane fa si chiude alla grande con le vittorie nei due comuni al voto, Castelfranco e Portogruaro.

Già al lavoro per creare velocemente le nuove squadre di governo in città e regioni e per le amministrative della prossima primavera. Grazie a chi ci ha dato fiducia e complimenti a tutti i sindaci eletti, di qualsiasi colore politico: è un ruolo difficile e importante che merita il più grande rispetto».