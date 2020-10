Coronavirus, due nuovi positivi “di rientro” a Palmi La comunicazione dell’Asp al Comune. I contagiati si trovavano fuori dal centro della Piana per motivi di lavoro. Avviate le attività di contact tracing Stampa articolo

Condividi su









PALMI Si registrano due nuovi casi di contagio da Coronavirus a Palmi. Lo rende noto il Comune della Piana di Gioia Tauro (che ha ricevuto comunicazione dall’Asp di Reggio Calabria) nello specificare che i positivi totali attualmente sono quattro. «I soggetti – si legge sulla pagina Facebook dell’ente –, fuori Palmi per motivi di lavoro e rientrati da poco, sono già in isolamento domiciliare insieme ai nuclei familiari. Sono in atto le attività di tracciamento dei contatti come da protocollo e rimaniamo in attesa di ulteriori sviluppi. Invitiamo i cittadini, in una fase molto delicata visto il nuovo andamento dell’epidemia, a rispettare tassativamente tutte le norme anti contagio».