Gioia Tauro, in 50 ad una partita di calcio, sanzionati Stavano assistendo a un incontro a 11 nel campo sportivo sequestrato “Cesare Giordano”, in violazione delle norme anticontagio Stampa articolo

Condividi su









REGGIO CALABRIA A Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria circa 50 africani erano presenti mentre si disputava una partita di calcio a 11 in palese violazione delle prescrizioni anti contagio da coronavirus. A seguito di una segnalazione pervenuta al commissariato di Gioia Tauro, agenti della polizia di stato congiuntamente a militari dei carabinieri e della guardia di finanza, sono intervenuti a presso il campo sportivo Cesare Giordano di via Rimembranze (sotto sequestro a seguito della nota operazione Cumbertazione). Gli extracomunitari sono stati identificati e sanzionati in applicazione delle vigenti norme del Governo che hanno imposto la zona rossa in tutto il territorio nazionale ed il lockdown durante i giorni di festa.