Consiglio metropolitano, i sindaci della Piana presenteranno la loro lista La lista "Territorio Metropolitano" sarà presentata a Polistena il prossimo 4 gennaio, termine ultimo. Le elezioni dell'organo facente parte della Città Metropolitana di Reggio sono fissate al 24 del mese

POLISTENA Diversi Sindaci e amministratori della Piana di Gioia Tauro appartenenti ai comuni di Polistena, Cinquefrondi, Melicucco, San Ferdinando, Maropati, Feroleto della Chiesa, Serrata, Cittanova, con il supporto di altri comuni del territorio, hanno concordato dopo vari incontri di costruire un’azione comune in vista delle elezioni del rinnovo del Consiglio metropolitano (elezioni di secondo livello) che si terranno il 24 gennaio a Reggio Calabria.

Si è ritenuto necessario creare un progetto capace di portare le istanze reali di tutto il territorio della Città metropolitana partendo dalla Piana di Gioia Tauro attraverso la definizione della lista denominata “Territorio Metropolitano”.

I dettagli dei comuni sottoscrittori, i nomi dei candidati ed il programma verranno ufficializzati in una conferenza stampa che si terrà lunedì 4 gennaio alle ore 12 presso la Sala del Consiglio Comunale di Polistena.

Le liste per concorrere alle elezioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria si possono presentare entro domani, lunedì 4 gennaio, alle ore 20.

L’ELEZIONE Il prossimo 24 Gennaio è stato individuato come data per il rinnovo del consiglio metropolitano. L’elezione non avviene in forma diretta in quanto alle urne si recheranno soltanto i consiglieri comunali ed i sindaci di tutti i comuni della provincia (tranne quelli dei Comuni attualmente in regime commissariale). L’esecutivo sarà composta da 14 persone elette con il cosiddetto voto ponderato. Le operazioni di voto avranno luogo presso il Seggio elettorale centrale, e la relativa sottosezione, costituito presso l’Ufficio Elettorale, allocato a Palazzo “Corrado Alvaro”, sito in Piazza Italia di Reggio, sede della Città Metropolitana.