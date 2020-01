Incidente mortale a Melicucco, arrestato un 42enne per omicidio stradale L’ordinanza di custodia cautelare è stata disposta dal gip del tribunale di Palmi. Il conducente a bordo della macchina che ha impattato quella a bordo della quale viaggiava la vittima è risultato positivo all’alcol test

MELICUCCO C’è un fermo per omicidio stradale. Si trova in carcere I.G. uomo di origine rumene poco più che quarant’enne che era alla guida del Mitsubishi Pajero che, lo scorso 20 gennaio, impattando con violenza contro la Lancia Y a bordo della quale viaggiava Chiara Fava ne ha causato la morte (qui la notizia). Subito dopo l’incidente, gli agenti della polizia stradale guidati dalla dottoressa Maria Grazia Milli, hanno eseguito accertamenti etilometrici esperiti sugli occupanti del veicolo Mitsubishi Pajero e hanno appurato che il conducente aveva un tasso alcolemico pari a 3 grammi-litro nel sangue, mentre gli altri due trasportati avevano un tasso alcolemico pari a 2 grammi-litro nel sangue. A seguito di tali risultanze, d’intesa con il pubblico ministero di turno della Procura di Palmi, si procedeva all’arresto in flagranza per omicidio stradale del cittadino rumeno. Il Gip della Procura della Repubblica di Palmi, visti gli atti, gli accertamenti e l’attività posta in essere dal personale intervenuto sul posto, ha disposto la convalida dell’arresto per l’indagato per il reato di omicidio stradale con la misura cautelare della custodia in carcere. Stante una prima ricostruzione della dinamica emergeva che si trattava di scontro frontale tra l’autovettura Mitsubishi Pajero, condotta da I.G. , che procedeva in direzione di marcia Rosarno e l’autovettura Lancia Y, condotta dalla 27enne originaria di Taurianova che procedeva in direzione opposta all’autovettura Mitsubishi. Il conducente dell’autovettura Mitsubishi a causa dell’elevata velocità, nel luogo dove si è verificato il sinistro, invadeva l’opposto senso di marcia andando a collidere violentemente e frontalmente con l’autovettura Lancia Y. Lo scontro è stato fatale e ad avere la peggio è stata Chiara Fava.