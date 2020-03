Coronavirus, Flashfood offre 150 pizze a medici, infermieri e forze dell’ordine Un gesto di solidarietà per gli angeli che indossano il camice e per quelli che indossano la divisa per ringraziarli dei loro sforzi in questi giorni particolari

Condividi su









di Fabio Papalia

REGGIO CALABRIA – Centocinquanta pizze e patatine sono state consegnate stasera a Reggio Calabria a chi è impegnato in prima linea contro il coronavirus. Un’iniziativa di solidarietà, a titolo assolutamente gratuito, voluta da Giuseppe Trimboli, il giovane titolare di “Flashfood”, noto marchio dell’applicazione per smartphone realizzata dall’azienda reggina che si occupa di consegne a domicilio in Calabria e in particolare nella città di Reggio Calabria. La cena è stata recapitata ai sanitari dell’ospedale nonché a tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine in servizio questa sera. Un modo concreto per esprimere solidarietà agli angeli in camice e a quelli in divisa e ringraziarli per gli sforzi di questi giorni particolari. (redazione@corrierecal.it)