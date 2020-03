Coronavirus, quarta vittima a Reggio Calabria Era un professore universitario in pensione, ricoverato nel reparto di pneumologia del Gom

REGGIO CALABRIA Il Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria registra una nuova vittima di Covid-19. Era un professore universitario in pensione di 79 anni, ricoverato in pneumologia e presentava un quadro clinico complesso. I medici hanno fatto il possibile per salvargli la vita ma nella tarda serata di ieri il paziente non ce l’ha fatta. Sale dunque a 4 la conta dei morti per il coronavirus in provincia di Reggio Calabria. Dopo il paziente numero 1, giunto cadavere al pronto soccorso dell’ospedale Tiberio Evoli di Melito Porto Salvo, e altri 2 pazienti deceduti al Gom, quella di oggi è la quarta vittima del virus Sars-Cov-2.