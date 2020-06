Ladro seriale di oggetti d’auto fermato a Scilla

SCILLA Stava rubando oggetto all’interno di auto a Scilla. Così i carabinieri hanno sorpreso ed arrestato nella cittadina della Costa Viola un 25enne di Rosarno con l’accusa di furto aggravato.

L’operazione dei militari è scattata a seguito di una serie di furti ad autovetture avvenuti a Scilla e segnalati alla locale stazione dei carabinieri.

Immediate sono iniziate le attività di indagine e, in pochissimi giorni, gli investigatori sono riusciti a raccogliere informazioni tali da restringere inequivocabilmente il cerchio intorno ad un possibile indiziato. Dopo aver analizzato e compreso pienamente il suo modus operandi, gli operanti hanno avviato un apposito servizio di osservazione e, dopo poche ore, sono riusciti a far scattare la trappola nei confronti dell’uomo.

Infatti, i militari hanno sorpreso il 25enne immediatamente dopo che lo stesso aveva rubato due barre portatutto dal tetto di un’autovettura in sosta nei parcheggi antistanti la stazione ferroviaria di Scilla.

Successivamente, è stata anche effettuata un’estesa operazione di perquisizione nell’abitazione dell’uomo e, nel suo garage poco distante dall’abitazione, i militari hanno rinvenuto altre barre portatutto, stereo di serie di autovetture, coppe copricerchi e una cappelliera interna da autovettura.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato. Il 25enne è finito nell’immediato ai domiciliari poi dopo il giudizio direttissimo è stato sottoposto all’obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria.