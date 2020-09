Ponte sullo Stretto, Bombardieri: «D’accordo. Ma in Calabria ci sono anche altre priorità» Il segretario generale della Uil è intervenuto sulle priorità del Paese in materia di infrastrutture: «Non vorremmo che si dimenticasse che per il collegamento con la Sicilia manca il doppio binario, i collegamenti aerei e le strade sono quelle che sono» Stampa articolo

Condividi su









GENOVA «Va bene le grandi opere ma senza dimenticare le infrastrutture che servono per collegare il territorio». Lo dice il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, interpellato a margine di un convegno della Uil a Genova sulle priorità nelle infrastrutture per il Paese e in particolare su cosa pensi del Ponte sullo Stretto. «Non vorrei che attraverso il Ponte sullo Stretto si dimenticassero le condizioni di tutto il Paese – ha spiegato Bombardieri -. Noi siamo keynesiani, quindi quando si parla di ponti o investimenti siamo sempre d’accordo. Non vorremmo però che attraverso questa discussione, se ponte sopra, tunnel o pista ciclabile, si dimenticasse che in Calabria, per arrivare in Sicilia, manca il doppio binario, che è difficile arrivare dal punto di vista dei collegamenti aerei e che le strade sono quelle che sono».