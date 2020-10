Incendio alla discarica di Lazzaro, «non sappiamo cosa stiamo respirando» – VIDEO Una nota dei cittadini in assemblea permanente ipotizza ritardi da parte della Regione. «Perché nessuno ha proclamato l’emergenza dopo 70 giorni di disagi?» Stampa articolo

Condividi su









MOTTA SAN GIOVANNI A due mesi dall’incendio divampato nell’area Comunia di Lazzaro di Motta San Giovanni, che ha interessato l’ ex discarica comunale e un’ azienda di compostaggio, la cittadinanza è ancora riunita, dal 24 settembre, in un sit-in pacifico per la sensibilizzazione degli enti competenti, affinché si adoperino per la risoluzione delle correlate problematiche.

«Dopo quasi 70 giorni di disagi e attesa – si legge in una nota –, la maggiore preoccupazione che vive la popolazione è quella di non conoscere la qualità dell’aria e delle polveri che sta inalando, già dai primi giorni, seppur fosse immediatamente chiara la portata dell’evento e i fumi neri che avevano subito invaso la frazione di Lazzaro, mentre bruciava l’ex discarica e l’impianto di compostaggio». Per i cittadini in assemblea «nessuno stato di emergenza e tantomeno alcuna restrizione precauzionale» sarebbe stata decisa «da parte dell’Ente competente» e «sarebbe opportuno conoscerne le motivazioni».

Inoltre, «dalle scarse informazioni ricevute, i campionamenti effettuati dal competente ente preposto – si legge nella nota –, cioè l’Arpacal, pare si siano limitati solo a dei rilievi fotografici, pertanto ci sarebbe da chiedere anche all’Arpacal – alla luce di quanto sta accadendo in altri territori regionali, dove analoghe situazioni sembra siano gestite con prontezza e accuratezza di intervento, mettendo a disposizione i mezzi e il personale per approfonditi accertamenti, quali campionatori ad alto volume per il monitoraggio dei micro-inquinanti in atmosfera (come riportato da testate giornalistiche e ordinanze) – il perché non si è provveduti anche in questa grave situazione, ad effettuare tale intervento nell’immediato, seguendo anche quanto suggerito a seguito di sopralluogo dei Vigili del fuoco, in modo che la popolazione potesse essere rassicurata da subito rispetto ai potenziali pericoli per la salute che stava correndo».

«A oggi – si conclude la nota – non esistono risultati di analisi dei fumi e delle polveri, tutto ciò è inconcepibile e ingenera forte ansia e preoccupazione tra gli abitanti».