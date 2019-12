Le pressioni del clan sul pentito. Le donne dei Mancuso minacciano di portargli via la figlia I messaggi a Emanuele, figlio di Pantaleone “L’ingegnere”. «Le parole non pagano. Torna con noi, dopo la galera te ne vai in Spagna con i soldi». Tre arresti ottenuti dalla Dda di Catanzaro. Gratteri: «Sarebbe stato un messaggio devastante, i giovani devono sapere che c’è vita oltre la ‘ndrangheta»

Condividi su









di Alessia Truzzolillo

VIBO VALENTIA «Torna con noi. Ti fai la galera e poi ti diamo i soldi e te ne vai in Spagna». La famiglia Mancuso ha tentato con le buone dal far desistere Emanuele Mancuso, figlio di Pantaleone detto “L’ingegnere” dal collaborare con la giustizia. Ma il giovane aveva ormai intrapreso la strada della collaborazione. Ha resistito alle minacce che gli lanciavano gli altri detenuti dalle finestre vicine, ai messaggi equivoci: «Le parole non pagano». La famiglia allora alza il tiro. Sono le donne a orchestrare e portare avanti le pressioni psicologiche più dure. Lo minacciano fargli perdere quanto di più caro avesse al mondo: la sua bimba appena nata.

Ogni mossa era però monitorata dai carabinieri della provinciale di Vibo e dalla Dda che giovedì hanno tratto in arresto Rita Rosaria Del Vecchio, zia di Emanuele Mancuso, Giovannina Ortensia Del Vecchio, madre del collaboratore – destinatarie di una misura di arresti domiciliari – e Nensy Vera Chimirri, compagna di Emanuele, madre della bambina alla quale il gip Antonio Battaglia ha destinato l’obbligo di dimora in Calabria.

Il gip ha convalidato l’arresto in carcere di Giuseppe Salvatore Mancuso, fratello di Emanuele che si era reso latitante e del suo favoreggiatore Francesco Antonio Pugliese (trovati in possesso illecito di un’arma di precisione e di munizionamenti) e ha disposto le misure per le donne accusate di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, aggravata dal metodo mafioso. «Era stato creato un canale segreto per fare pressioni psicologiche su Emanuele Mancuso – ha spiegato il procuratore Nicola Gratteri – una minaccia del genere non poteva passare perché sarebbe passato un messaggio devastante per i giovani che sono impantanati nella ‘ndrangheta e che devono sapere che una nuova vita è possibile». (a.truzzolillo@corrierecal.it)