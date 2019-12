Vibo, dopo il blitz “Rinascita” si dimette il presidente del consiglio comunale Muratore lascia sia la presidenza dell’assemblea che il posto da consigliere. «Certo che arriverà qualcuno capace di proseguire dopo i recenti fatti di cronaca»

VIBO VALENTIA Lascia il presidente del consiglio comunale di Vibo Valentia, Pino Muratore. Le dimissioni arrivano dopo il blitz della Guardia di Finanza negli uffici comunali, risalente allo scorso mese di ottobre, e a seguito dell’imponente operazione “Rinascita Scott” della Dda di Catanzaro. Muratore si è dimesso sia da presidente dell’assemblea che da consigliere comunale.

Questo il testo della lettera di dimissioni: «Sono stato onorato di aver guidato il consiglio comunale della mia città fino ad oggi, ma gli eventi che sono sopraggiunti in quest’ultimo mese e in particolare in quest’ultimi giorni, mi hanno portato ad una profonda riflessione. Credo che un ruolo istituzionale di così alta visibilità, quale quella di presidente del consiglio comunale, che attualmente rivesto, richieda un clima sereno, terso e fiducioso per poter essere esercitato adeguatamente e con ponderazione, la stessa adeguatezza e ponderazione con cui credo di averlo esercitato finora. Pertanto e per il profondo rispetto che nutro nei confronti dei miei concittadini e per l’integrità morale che mi contraddistingue, reputo opportuna rassegnare le mie dimissioni da presidente del Consiglio, come pure da quello di consigliere comunale, rimettendo il mio mandato, con il dovuto rispetto, nelle loro mani, con la certezza che il Consiglio saprà trovare un nuovo presidente e un nuovo consigliere più intraprendenti e fiduciosi di me e con le capacità di proseguire nonostante i recenti fatti di cronaca. Desidero ringraziare tutti i consiglieri, i capigruppo e i vicepresidenti per la loro grande collaborazione. Ringrazio la Giunta, il sindaco e il segretario comunale. Un ringraziamento particolare alla mia segretario, signora Maria Figliuzzi, e alla signora Michela Zappone che mi hanno coadiuvato con competenza e affetto in questi mesi e senza le quali non sarebbe stato possibile adempiere a tutta la gestione del consiglio comunale».