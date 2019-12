RINASCITA | In tre passano dal carcere ai domiciliari Cambiano cinque misure cautelari dopo i primi interrogatori del gip distrettuale. Maria Carmelina Lo Bianco torna in libertà

VIBO VALENTIA Arrivano le prime decisioni del gip distrettuale sulle posizioni degli indagati nella maxi operazione “Rinascita Scott” della Dda di Catanzaro. E sono cinque le misure modificate dopo gli interrogatori di garanzia nell’ambito dell’operazione “Rinascita–Scott” della Dda di Catanzaro. Dal carcere agli arresti domiciliari passa Nicola Barba, 67 anni, di Vibo Valentia, difeso dall’avvocato Diego Brancia. Stessa sorte per Francesco Amabile, 35 anni, di Parghelia, difeso dagli avvocati Carmine Pandullo e Giuseppe Bagnato. Torna in libertà Maria Carmelina Lo Bianco, 55 anni di Vibo Valentia, moglie di Franco Barba. Era stata arrestata e posta ai domiciliari con l’accusa trasferimento fraudolento di valori. La Lo Bianco è difesa dall’avvocato Diego Brancia.

Ai domiciliari va anche Cinzia De Vito (era in carcere), 33 anni, di Piscopio, difesa dall’avvocato Giuseppe Bagnato. Dagli arresti domiciliari all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria Diana Pugliese, 52 anni, di San Gregorio d’Ippona, assistita dall’avvocato Patrizio Cuppari.