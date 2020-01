Donna si getta in mare nel porto di Vibo Valentia, salvata dalla Guardia costiera Ancora da chiarire le ragioni dell’accaduto. A notare la signora alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi

VIBO VALENTIA La Guardia costiera di Vibo Valentia ha salvato una donna che per motivi ancora da chiarire si è gettata in acqua dal molo del porto di Vibo Marina, nei pressi della Capitaneria. L’episodio si è verificato intorno alle 18 di ieri. A notare la donna, sono stati alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti tre uomini della Guardia costiera che hanno dato alla donna un salvagente che le ha consentito di mettersi in salvo. Subito dopo, la signora è stata trasferita all’ospedale di Vibo per le cure necessarie.