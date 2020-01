Droga in un centro d’accoglienza nel Vibonese, un arresto e una denuncia BROGNATURO I poliziotti del commissariato di Serra San Bruno, nel Vibonese, nell’ambito di un’operazione di polizia finalizzata alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un…

Condividi su









BROGNATURO I poliziotti del commissariato di Serra San Bruno, nel Vibonese, nell’ambito di un’operazione di polizia finalizzata alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un giovane del Ghana richiedente protezione internazionale e dimorante nel centro di accoglienza di Brognaturo. Lo stesso, sottoposto a controllo da parte degli agenti, è stato trovato in possesso, occultato abilmente nella parte inferiore dei pantaloni, di un involucro in cellophane risultante contenere 92 grammi di marijuana. La perquisizione, estesa alla sua e ad altre stanze della struttura di accoglienza, ha permesso di rinvenire e sequestrare altri 15 grammi della stessa sostanza nella disponibilità di un trentenne suo connazionale che è stato, per tale motivo, denunciato in stato di libertà e nei cui confronti pende un’altra denuncia per non aver ottemperato al decreto prefettizio di revoca della misura di accoglienza.