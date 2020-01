La cipolla rossa di Tropea torna da McDonald’s Il marchio Igp calabrese comparirà nella linea My Selection di Joe Bastianich

CATANZARO Con My Selection si rafforza il legame fra la Calabria e McDonald’s, che è tornata da gennaio nei 600 ristoranti di tutta Italia con la terza edizione di My Selection. Per le ricette selezionate da Bastianich quest’anno saranno acquistate circa 40 tonnellate di Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP. McDonald’s conferma così lo stretto legame con il comparto agroalimentare italiano e anche l’impegno nel favorire la conoscenza e la diffusione dei prodotti DOP e IGP, anche grazie alla partnership con la Fondazione Qualivita che da oltre 20 anni si occupa della valorizzazione dei prodotti a indicazione geografica. Best seller del 2019, My Selection BBQ, il panino con salsa a base di cipolla rossa di Tropea Calabria IGP e aceto balsamico di Modena IGP, sarà presente anche quest’anno.

La cipolla rossa di Tropea IGP è ancora una volta abbinata all’aceto balsamico di Modena IGP in una salsa che esalterà il gusto di un hamburger da 180g di carne 100% bovina da allevamenti italiani, formaggio gouda stagionato, salsa coleslaw, bacon croccante e insalata, per un’esperienza dal gusto deciso ed intenso. «My Selection rappresenta per McDonald’s uno dei più importanti progetti di valorizzazione del Made in Italy e testimonia l’impegno dell’azienda a sostegno del comparto agroalimentare del nostro Paese. Un percorso iniziato 12 anni fa e che anno dopo anno rinnova collaborazioni di lunga data, come quella con il Consorzio tutela della cipolla rossa Calabria IGP, e che rende accessibili le eccellenze del nostro territorio a un pubblico giovane e vasto. Ancora una volta stupiremo i nostri clienti con nuovi gusti e tanta italianità» ha dichiarato Giorgia Favaro, direttore marketing di McDonald’s Italia. «La cipolla rossa di Tropea Calabria IGP è un prodotto che piace e va molto forte, infatti è molto importante favorirne e promuovere la diffusione. Siamo convinti che progetti come questi siano fondamentali per la valorizzazione delle eccellenze gastronomiche italiane e la nostra cipolla ne è un esempio concreto. dichiara Giuseppe Laria, presidente del Consorzio di tutela della cipolla rossa di Tropea Calabria IGP. “Proprio per questo – aggiunge – abbiamo deciso per il terzo anno di proseguire la collaborazione con McDonald’s e Qualivita e siamo sicuri che anche quest’anno sarà un successo che porterà anche alla cipolla rossa di Tropea Calabria IGP un ottimo rendimento».