Fiamme in casa nel Vibonese, 27enne salva un anziano È accaduto a Montesoro di Filadelfia, in provincia di Vibo Valentia. Il giovane ha avvertito i vigili del fuoco

VIBO VALENTIA Un giovane di 27 anni, ieri pomeriggio ha salvato un anziano dalle fiamme. È accaduto a Montesoro di Filadelfia, in provincia di Vibo Valentia.

Accortosi delle fiamme che stavano propagandosi in una abitazione, il ragazzo è entrato in casa, ha chiuso la bombola del gas e allertato i vigili del fuoco, intervenuti prontamente per sedare le fiamme ed evitare il peggio.