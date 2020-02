Spaccio di marijuana nel Vibonese, arrestato 33enne I carabinieri nel corso di alcune perquisizioni hanno scoperto circa 300 grammi di sostanza stupefacente suddivisa in dosi e pronta per essere immessa sul mercato

VIBO VALENTIA Circa 300 grammi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” suddivisa in dosi e pronta per essere immessa sul mercato dello spaccio. È quanto hanno scoperto i Carabinieri delle Stazioni di Joppolo, Nicotera e Spilinga nel corso di una serie di perquisizioni domiciliari effettuate sul territorio comunale di Joppolo e nelle frazioni limitrofi. Arrestato in flagranza di reato un operaio di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, residente nella frazione Caroniti di Joppolo che, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La droga è stata trovata dai Carabinieri in uno scantinato dell’abitazione del giovane avvolta in un involucro di cellophane, già suddivisa in dosi e pronta per essere immessa sul mercato per la vendita al dettaglio. Il materiale rinvenuto, compreso un bilancino di precisione, è stato sottoposto a sequestro.