Incidente mortale in Canada, perde la vita una donna originaria del Vibonese

VIBO VALENTIA In un incidente stradale avvenuto in Canada, nei pressi di Toronto, ha perso la vita Cecilia Pirone, 80 anni, originaria di San Nicola da Crissa, nel Vibonese, ma residente da decenni Oltreoceano.

Da quanto si apprende l’incidente è avvenuto a Vaughan giovedì scorso intorno alle 13,30. L’auto condotta dal marito della signora si è scontrata con un altro mezzo ed a nulla sono serviti i soccorsi perchè la donna è deceduta sul colpo.

Gli altri tre passeggeri del veicolo, il marito Tommaso Marchese, anch’egli del Vibonese e altre due persone sono state trasportate in ospedale. Sembrano in gravi condizioni ma non sarebbero in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia di York, l’impatto è avvenuto tra due auto che, dopo lo scontro, hanno colpito un terzo mezzo.