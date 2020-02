Serra San Bruno tornerà al voto. Dimissioni di massa per l’amministrazione Tassone SERRA SAN BRUNO Si sono presentati all’ufficio Protocollo del Comune di Serra Sam Bruno i 7 componenti dell’ormai ex maggioranza amministrativa di Serra San Bruno. Il sindaco Luigi Tassone, assieme…

SERRA SAN BRUNO Si sono presentati all’ufficio Protocollo del Comune di Serra Sam Bruno i 7 componenti dell’ormai ex maggioranza amministrativa di Serra San Bruno. Il sindaco Luigi Tassone, assieme al vice Jlenia Tucci e agli altri consiglieri Antonio Gallè, Adele La Rizza, Gina Figliuzzi, Maria Rosaria Franzé e Francesco Zaffino hanno rimesso i rispettivi mandati. Contestualmente a quelle dei componenti della maggioranza sono arrivate anche le dimissioni dei consiglieri d’opposizione Alfredo Barillari, Walter Lagrotteria, Valeria Giancotti, Brunella Albano, Cosimo Polito e Rosanna Federico (che avrebbe rassegnato via pec il proprio mandato trovandosi oggi fuori città per impegni personali).

Cala il sipario dunque, con largo anticipo rispetto alla scadenza naturale prevista, sul mandato Tassone, costretto a lasciare per via della recente elezione e della successiva proclamazione alla carica di consigliere regionale, incompatibile con quella di primo cittadino. A Tassone hanno dunque fatto eco tutti gli altri componenti di una maggioranza che avrebbe dovuto altrimenti barcamenarsi da qui in avanti in un’attività amministrativa che sarebbe stata a dir poco complicata, fondata eventualmente su numeri risicati e, soprattutto, con l’eventuale supporto di almeno uno dei consiglieri di minoranza.