Coronavirus, rinviata la gara di volley della Tonno Callipo a Vibo La partita casalinga contro l’Allianz Milano era prevista per il 29 febbraio. Si disputerà in data da destinarsi

VIBO VALENTIA È stata rinviata a data da destinarsi la gara di Superlega di pallavolo tra la Tonno Callipo Calabria di Vibo Valentia e l’Allianz di Milano in programma il prossimo 29 febbraio e che si sarebbe dovuta disputare in Calabria.

Il rinvio, la cui notizia è stata ufficializzata in un comunicato della Fipav, è legato ai provvedimenti adottati in relazione all’emergenza Coronavirus.

«Non si conosce ancora la data di recupero del match – è detto in una nota della società vibonese – che sarà comunicata dopo la nuova riorganizzazione del calendario da parte della Lega Pallavolo Serie A».