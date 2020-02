Francica, la misteriosa scomparsa di Luca Cristello Il 14enne è scomparso diciotto anni fa dal piccolo centro del Vibonese. Del caso si è occupato ieri Chi l’ha Visto? Condividi su







FRANCICA Luca Cristello è scomparso da Francica, in provincia di Vibo Valentia, 18 anni fa. La sua famiglia continua a cercarlo e nessuno si rassegna all’idea di averlo perso per sempre. Quella del giovane Luca, però, è una storia assai complessa. Figlio di genitori separati, cresce in un istituto dove vive insieme alla sorella, fino a 13 anni. Poi decide di raggiungere la mamma a Torino dove trova lavoro come manovale in una ditta edile. Le cose sembrano cambiare, ma lo stipendio non arriva e Luca decide di tornare in Calabria. A Pasqua, in occasione del matrimonio di sua sorella, partecipa alle nozze ma il giovane è tormentato da quello stipendio negato. Luca telefona ripetutamente a Torino, ma non riceve nessuna risposta.

LA SCOMPARSA La mattina del 17 maggio 2002, va a trovare la sorella Rosa. I due pranzano insieme e nel tardo pomeriggio il giovane dice di doversi allontanare per un appuntamento al bar. Lì al centro del paese, avrebbe dovuto incontrare un amico, a cui avrebbe dovuto vendere un cellulare. La somma ricavata dalla vendita avrebbe consentito al 14enne di acquistare il biglietto del treno e far ritorno a Torino. Ma a quell’appuntamento Luca non arriverà mai. A Francica nessuno lo vede, il ragazzino dal viso pulito e con il cappellino sempre in testa, sparisce nel nulla.

LE SEGNALAZIONI A distanza di un mese dalla scomparsa, giunge alla redazione della trasmissione Chi l’ha visto? una segnalazione. Un uomo racconta di aver visto Luca a Torino il 18 maggio (un giorno dopo l’allontanamento) a bordo di un’auto nera – una Volkswagen Golf – guidata da un uomo con la barba e il codino. Un’altra testimonianza, quella di un cittadino marocchino residente a Francica (definito dai carabinieri testimone “molto attendibile”) racconta di aver visto Luca la sera della scomparsa, in piazza, mentre saliva a bordo di un’auto scura di piccola cilindrata. «Erano circa le sette e mezzo di sera – spiega il testimone – a bordo della macchina c’erano tre giovani, che sicuramente Luca conosceva. Hanno dato un colpo di clacson, il ragazzo si è avvicinato ed è salito sull’auto».



L’APPELLO DELLA SORELLA A CHI L’HA VISTO Ieri sera Chi l’ha visto? è tornato ad occuparsi del caso. Gli inviati hanno raggiunto a Francica la sorella di Luca, Rosa, che ha ripercorso le tappe precedenti alla scomparsa del 14enne. Dall’ossessione del ragazzo per il credito vantato e mai riscosso, al desiderio di tornare a Torino, fino alle ultime ore trascorse insieme a chiacchierare ed a mangiare un gelato. A distanza di 18 anni, è da escludere la pista dell’allontanamento volontario e Rosa pensa ad un rapimento. Ma sulla scomparsa di Luca non ci sono indizi, nessuna traccia da seguire, solo un silenzio lungo 18 anni ed un mistero difficile da risolvere.