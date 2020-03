Briatico, in fiamme cinque imbarcazioni Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vibo Marina. Cause in fase di accertamento

VIBO VALENTIA I vigili del fuoco del distaccamento portuale di Vibo Marina sono intervenuti questa sera intorno alle 20,45 a Briatico nei pressi della Rocchetta per l’incendio di alcune barche.

Per cause in corso di accertamento cinque imbarcazioni sono rimaste coinvolte dalle fiamme prontamente sedate dagli uomini intervenuti.